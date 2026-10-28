Омбудсмен по вопросам образования предлагает облегчить школьные программы: что можно исключить

Но оставить основные темы, необходимые для дальнейшего обучения. Об этом омбудсмен рассказала в интервью "Эспрессо".

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Почему стоит облегчить школьные программы

Лещик прокомментировала организацию обучения во время длительных воздушных тревог в Украине. Она говорит, что предусмотренный госстандартом и образовательными программами объем знаний было сложно освоить и до введения военного положения.

Освоить весь имеющийся сейчас объем материала в условиях войны невозможно– подчеркнула образовательный омбудсмен.

При этом она обратила внимание на жалобы родителей относительно чрезмерно научного содержания учебников и непонятного практического применения знаний.

По мнению Лещик, в программах следует оставлять прежде всего темы, без освоения которых ученик не сможет продолжить изучение предмета и перейти в следующий класс. Однако отступать от госстандарта нельзя, поэтому нужна гибкость.

Госпожа омбудсмен также считает, что можно было бы давать материал по музыке, рисованию и физкультуре для самостоятельной работы. А вот математика, английский язык, химия и физика требуют полноценного преподавания. По словам Лещик, по этим предметам с годами растут образовательные потери.

Она также отметила, что из-за постоянных российских атак в отдельных регионах де-факто невозможно обеспечить установленную продолжительность уроков и соблюдение расписания. Она упомянула приграничные и прифронтовые регионы, Киев и Киевскую область.