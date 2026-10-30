Родители приводят детей: можно ли заставить учителя явиться на работу во время воздушной тревоги

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Она рассказала об этом изданию "Эспрессо". Говорит, что на самом деле перед педагогами стоит дилемма.

Должны ли учителя в обязательном порядке выходить на работу во время тревоги

Лещик говорит, что есть родители – работники критической инфраструктуры. Им не с кем оставить ребенка, поэтому они все равно водят его в детский сад или школу.

Им в это время нужно оперировать, тушить пожары, восстанавливать электричество и т. д. Что делать с этими детьми? Их нужно принять в учебное заведение, чтобы дать возможность запустить процессы, которые выполняют эти люди. В то же время у нас не должно быть принуждения педагогических работников выходить на работу во время воздушной тревоги– говорит она.

И добавляет, что сотрудники ее Офиса много об этом говорили с директорами, с педагогами, искали оптимальное решение.

Решение, которое мы нашли, – неофициальное и гибкое. Есть педагоги, которые живут рядом с учебным заведением. И утром директор опрашивает, кто может сейчас прийти на работу и принять детей не только из своих групп или классов, но и из других. Но это должно происходить без принуждения– отмечает омбудсмен.

Ведь если над головой взрывается, по ее словам, нельзя заставлять человека идти на работу.