Родители приводят детей: можно ли заставить учителя явиться на работу во время воздушной тревоги

Обучение в период тревоги / Фото: Мария Брикимова, общественная организация "Смарт образование"
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала, может ли руководство школы требовать от учителя выходить на работу во время воздушной тревоги. В частности, если родители приводят учеников в учебное заведение.
Она рассказала об этом изданию "Эспрессо". Говорит, что на самом деле перед педагогами стоит дилемма.
Должны ли учителя в обязательном порядке выходить на работу во время тревоги
Лещик говорит, что есть родители – работники критической инфраструктуры. Им не с кем оставить ребенка, поэтому они все равно водят его в детский сад или школу.
Им в это время нужно оперировать, тушить пожары, восстанавливать электричество и т. д. Что делать с этими детьми? Их нужно принять в учебное заведение, чтобы дать возможность запустить процессы, которые выполняют эти люди. В то же время у нас не должно быть принуждения педагогических работников выходить на работу во время воздушной тревоги
И добавляет, что сотрудники ее Офиса много об этом говорили с директорами, с педагогами, искали оптимальное решение.
Решение, которое мы нашли, – неофициальное и гибкое. Есть педагоги, которые живут рядом с учебным заведением. И утром директор опрашивает, кто может сейчас прийти на работу и принять детей не только из своих групп или классов, но и из других. Но это должно происходить без принуждения
Ведь если над головой взрывается, по ее словам, нельзя заставлять человека идти на работу.
Ранее мы сообщали, что омбудсмен по вопросам образования предлагает облегчить школьные программы.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter