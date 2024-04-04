У ВРУ заявили про розвиток платформи для екстернальної освіти учнів-біженців
Джерело:Інтерфакс-Україна
Україна розвиватиме платформу для екстернальної освіти дітей, які перебувають за кордоном. Адже для чималої кількості наших учнів рідними стали не українські, а закордонні школи через війну.
Про це заявив нардеп Роман Грищук під час форуму. І додав: треба розуміти, що діти-біженці, яким зараз 6 років, не мають своєї школи в Україні.
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Україна розвиватиме платформу для екстернальної освіти біженців
Нардеп каже: через війну їхніми рідними школами стали навчальні заклади в Польщі, Німеччині тощо. При цьому кількість таких дітей зростатиме.
Вже пів року як перейшов від парадигми "повертати дітей в Україну", до підходу "ми маємо тримати зв'язок з родиною, з дитиною". Державі необхідно тримати зв'язок із такими родинами та дітьми, щоб вони отримували додаткові знання з українського компоненту,
– зазначив Грищук.
Також, за його словами значною проблемою те, що є певна кількість дітей, яких держава не бачить ні у вітчизняній системі освіти, ні в іноземній.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
- Раніше ми інформували, що Україна запроваджує оновлену дистанційну форму навчання для українських школярів-біженців.
- Учням пропонують вивчати не всі предмети, а "український компонент".
- Таке навчання забиратиме усього 6 – 8 навчальних годин на тиждень.
- Решту предметів діти вивчатимуть у школах країн, де перебувають.
- Оцінки їм зарахують після повернення в Україну.