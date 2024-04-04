У ВРУ заявили про розвиток платформи для екстернальної освіти учнів-біженців

Україна розвиватиме платформу для екстернальної освіти дітей, які перебувають за кордоном. Адже для чималої кількості наших учнів рідними стали не українські, а закордонні школи через війну.

Про це заявив нардеп Роман Грищук під час форуму. І додав: треба розуміти, що діти-біженці, яким зараз 6 років, не мають своєї школи в Україні.

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Україна розвиватиме платформу для екстернальної освіти біженців

Нардеп каже: через війну їхніми рідними школами стали навчальні заклади в Польщі, Німеччині тощо. При цьому кількість таких дітей зростатиме.

Вже пів року як перейшов від парадигми "повертати дітей в Україну", до підходу "ми маємо тримати зв'язок з родиною, з дитиною". Державі необхідно тримати зв'язок із такими родинами та дітьми, щоб вони отримували додаткові знання з українського компоненту,

– зазначив Грищук.

Також, за його словами значною проблемою те, що є певна кількість дітей, яких держава не бачить ні у вітчизняній системі освіти, ні в іноземній.

Раніше ми інформували, що Україна запроваджує оновлену дистанційну форму навчання для українських школярів-біженців.

ми інформували, що Україна запроваджує оновлену дистанційну форму навчання для українських школярів-біженців. Учням пропонують вивчати не всі предмети, а "український компонент".

Таке навчання забиратиме усього 6 – 8 навчальних годин на тиждень.

Решту предметів діти вивчатимуть у школах країн, де перебувають.

Оцінки їм зарахують після повернення в Україну.