Не педагоги: топовий учитель розповів, хто відповідає за навчання учнів

У школах нашої держави варто розмежувати відповідальність між учнями, батьками та педагогами. Нинішня модель – неефективна.

Так вважає заслужений учитель України Пауль Пшенічка. Про це він сказав в етері "Твоє місто".

Хто має відповідати за навчання школярів

Пшенічка при цьому висловив своє бачення оптимальної організації навчального процесу. Він каже, що варто звернути увагу на закордонні підходи, зокрема американські. У США відповідальні за поведінку дітей батьки, а не школа.

Виховувати дітей у школі – це даремна справа. Якщо вони не виховані, це буде довго тягнутися цей шлейф,

– каже педагог.

Він також зауважив, що у США порушенням дисципліни з боку школярів займаються правоохоронні органи. Вони починають виховувати батьків.

Пшенічка також вважає, що за навчання мають відповідати діти.

Вони приходять вчитися і повинні відповідати за те, як вони сприймають матеріал, як вони навчаються,

– каже освітянин.

Завдання вчителя при цьому – якісно викласти матеріал. Такий розподіл навчальних обов'язків дасть можливість значно підвищити ефективність школи, переконаний педагог.

Яке основне завдання керівництва школи

Освітянин також вважає, що основним завданням керівництва школи має бути забезпечення належних умов для роботи вчителів.

Ви можете бути найкращим вчителем, але якщо безлад у поведінці дітей, дітей забагато – тобто дуже багато дітей у дуже тісному приміщенні, вони сидять там як шпроти в банці – вони тоді не можуть навчатися, бо постійно відвертають увагу один на одного,

– пояснює учитель.

Пшенічка підсумував, що така модель організації школи є зрозумілою і може бути вельми ефективною.