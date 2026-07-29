Так считает заслуженный учитель Украины Пауль Пшеничко. Об этом он сказал в эфире "Твоего города ".

Кто должен отвечать за обучение школьников

Пшеничка при этом выразил свое видение оптимальной организации учебного процесса. Он говорит, что следует обратить внимание на зарубежные подходы, в том числе американские. В США ответственны за поведение детей родители, а не школа.

Воспитывать детей в школе – это бесполезное дело. Если они не воспитаны, это будет долго тянуться этот шлейф,

– говорит педагог.

Он также отметил, что в США нарушения дисциплины со стороны школьников занимаются правоохранительными органами. Они начинают воспитывать родителей.

Пшеничка также считает, что за обучение должны отвечать дети.

Они приходят учиться и должны отвечать за то, как они воспринимают материал, как они учатся,

– говорит педагог.

Задача учителя при этом – качественно изложить материал. Такое распределение учебных обязанностей позволит значительно повысить эффективность школы, уверен педагог.

Какая основная задача руководства школы

Педагог также считает, что основной задачей руководства школы должно быть обеспечение надлежащих условий для работы учителей.

Вы можете быть лучшим учителем, но если беспорядок в поведении детей, детей многовато – то есть очень много детей в очень тесном помещении, они сидят там как шпроты в банке – они тогда не могут учиться, потому что постоянно отвлекаются друг на друга,

– объясняет учитель.

Пшеничка подытожил, что такая модель организации школы понятна и может быть весьма эффективной.