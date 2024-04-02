В Україні створять "табірні школи" для учнів з прифронтових зон

У Міносвіти України мають намір забезпечити підвезення дітей з прифронтових територій до "бордингових" або "табірних" шкіл. Вони будуть розташовані у безпечніших місцях.

Про це сповістив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час презентації "Шкільні укриття: нові правила розподілення коштів". І додав, що такими безпечними локаціями мають стати заклади, де є укриття і може відбуватися позмінне очне навчання.

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Лісовий уточнив: мовиться про виїзні очні сесії для дітей зі шкіл, у яких не можна організувати очне навчання.

Це можуть бути санаторії, колишні відпочинкові табори для дітей, заклади профтехосвіти, коледжі, які можна перепрофілювати під це тимчасове рішення на період війни,

– розповів посадовець.

І додав, що такі сесії, під час яких діти зможуть жити і навчатись у таких школах, можуть тривати тиждень, два, три або більше.

"Бординговими" закладами можуть стати об'єкти освітньої або рекреаційної інфраструктури, які можуть дозволити розмістити дітей в гуртожитку чи пансіонаті, нагодувати, забезпечити навчання і психологічну підтримку, вважає міністр.

Наразі мова ведеться про створення 5 таких закладів, для їх обладнання інвестори планують виділити по пів мільйона доларів на кожну таку школу,

– зауважив очільник МОН.

Загалом у Міністерстві освіти очікують, що кожна прифронтова область повинна мати хоча б один заклад бордингового типу.

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