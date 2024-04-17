Громади можуть отримати гроші від держави на ремонт укриттів у школах

Громади в Україні можуть отримати державну субвенцію на капітальний ремонт та будівництво укриттів у школах. 18 квітня стартує подання заявок.

При цьому у Міносвіти України назвали пріоритетні регіони, які можуть отримати кошти. Мовиться про субвенції для прифронтових та прикордонних територій нашої держави.

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Які області можуть отримати гроші на укриття у школах

Кошти від держави можуть пріоритетно отримати громади та школи у таких областях як:

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська;

Одеська;

Сумська;

Чернігівська.

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В умовах повномасштабного вторгнення пріоритет МОН – створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу. Тому укриття – це базова потреба кожного закладу освіти. Цьогоріч державна субвенція становить 2,5 мільярда гривень на облаштування безпечного середовища у школах,

– повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

І додав, що вже діє новий механізм розподілу коштів з використанням бальної системи. І наголосив, що кожна громада, яка розташована на підконтрольній Україні території, може отримати вищезгадані кошти, якщо хоче здійснити капітальний ремонт.

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Які є граничні розміри субвенції

У МОН також повідомили, що відповідно до постанови, ухваленої урядом 12 квітня, для кожної з 8 пріоритетних областей визначили граничні обсяги субвенції на облаштування безпечних умов у школах:

Харківська область – 500 мільйонів гривень;

Дніпропетровська область – 500 мільйонів гривень;

Запорізька область – 500 мільйонів гривень;

Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;

Херсонська область – 200 мільйонів гривень;

Одеська область – 150 мільйонів гривень;

Сумська область – 150 мільйонів гривень;

Чернігівська область – 150 мільйонів гривень;

Ключовий критерій для встановлення граничних обсягів – кількість дітей, які перебувають у регіоні та здобувають освіту в дистанційному форматі. 150 мільйонів гривень визначили для областей, де дистанційно навчаються до 50 тисяч учнів, 200 мільйонів гривень – від 51 тисячі до 100 тисяч учнів, 500 мільйонів гривень – понад 100 тисяч учнів,

– зазначили у МОН.

Серед головних умов для подання на субвенцію: