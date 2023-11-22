Скільки батьків не задоволені знаннями дітей з української мови та літератури: цифри здивували

43% опитаних батьків в Україні не задоволені рівнем знань своїх дітей з української мови та української літератури. Такі дані продемонструвало дослідження Держслужби якості освіти.

Що важливо, українська мова є рідною для понад 90% учителів, батьків та учнів.

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Скільки батьків не задоволені знаннями дітей з української мови та літератури

За даними дослідження, на 6% зріс рівень задоволеності батьків забезпеченням функціонування української мови у навчальних закладах у порівнянні з минулим навчальним роком. Він становить 93%.

Також 72% учнів заявили, що хочуть додатково розвивати або покращувати свої знання з української мови. Однак лише близько половини використали таку можливість.

Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною

Очільник Держслужби якості освіти України Руслан Гурак також розповів, що майже 94% вчителів, 93% батьків та 91% дітей зазначили, що вважають рідною мовою українську.

Вони заявили, використовують українську у всіх сферах свого життя: у спілкуванні з рідними, під час навчання, у культурній сфері.