Что важно, украинский язык является родным для более 90% учителей, родителей и учеников.

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Сколько родителей недовольны знаниями детей по украинскому языку и литературе

По данным исследования, на 6% вырос уровень удовлетворенности родителей обеспечением функционирования украинского языка в учебных заведениях по сравнению с прошлым учебным годом. Он составляет 93%.

Также 72% учеников заявили, что хотят дополнительно развивать или улучшать свои знания по украинскому языку. Однако только около половины использовали такую возможность.

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Сколько учителей, родителей и учеников считают украинский язык родным