Що важливо, українська мова є рідною для понад 90% учителів, батьків та учнів.

Дивіться також Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною

Скільки батьків не задоволені знаннями дітей з української мови та літератури

За даними дослідження, на 6% зріс рівень задоволеності батьків забезпеченням функціонування української мови у навчальних закладах у порівнянні з минулим навчальним роком. Він становить 93%.

Також 72% учнів заявили, що хочуть додатково розвивати або покращувати свої знання з української мови. Однак лише близько половини використали таку можливість.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною