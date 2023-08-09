Як підготувати себе й дитину до повернення в Україну у час війни

Чимало українців разом із дітьми через повномасштабну війну виїхало за кордон. Напередодні 1 вересня багато з них повертається на Батьківщину.

Батькам при цьому варто подбати не лише про безпеку подорожі, а й про психологічну підготовку. Так, краще врахувати зміни, які відбулися у вашому місті.

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Як підготувати себе й дитину до повернення в Україну

Мінохорони здоров'я, зокрема, радить:

Враховуйте зміни

Ваше місто може не бути таким, як до війни. Будьте готовити до блокпостів на дорогах, можливих слідів обстрілів, повітряних тривог тощо. Тож варто спланувати дії у разі небезпеки. Дитину також підготуйте до такого ймовірного сценарію. При цьому налаштовуйте її на те, що ви все подолаєте. Подякуйте дитині за її стійкість.

Розмовляйте з дітьми

Поговоріть із дітьми про їхні тривоги й очікування від повернення. Пояснюйте щось за потреби. Якщо ви не розказували дитині, що в країні йде війна, то час про це розповісти.

Не орієнтуйтесь на досвід інших

Не варто розраховувати, що досвід друзів, знайомих чи дописувачів у Facebook підійде вам на 100 %. Хоча ви можете позичати й адаптувати якісь лайфхаки з історій повернення інших людей.

Познайомте дитину зі звуком повітряної тривоги

Діти мають бути готові до звуку сирени. Поясніть, що треба у такому разі пройти в укриття.

Подбайте про безпеку у квартирі/будинку

Зорієнтуйтеся самі й зорієнтуйте дитину, де безпечне місце та найближче укриття у районі. Потренуйтеся швидко йти до укриття ще до того, як почнеться повітряна тривога. Призначте дитину "відповідальною" за якісь дії (взяти свою іграшку, пильнувати домашню тваринку).

Обговоріть безпеку на вулиці

Прочитайте статтю, де докладно розповідають, як розмовляти з дітьми про мінну безпеку.

Влаштуйте спілкування з друзями

Якщо хтось із друзів дитини є у вашому місті, можете запропонувати зустрітися. Попередньо обдумайте організацію дозвілля.

Потурбуйтеся і про своє коло підтримки

Визначте, хто є вашим "колом підтримки" – кому можна зателефонувати, написати, до кого прийти, аби відчути підтримку, коли вона потрібна.

Розвивайте емпатію в дитини

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Варто навчити дитину коректно реагувати/комунікувати з людьми, що мають фізичні вади чи протези.

Влаштуйте свято повернення

Можете пройтися вулицями, зробити домашню вечірку, піти в кіно, аби знизити напругу повернення.