Перша школа для українців відкрилась в Угорщині: скільки дітей там навчатиметься

Сталася історична подія для українців, що проживають в Угорщині. У столиці країни, Будапешті, розпочала роботу перша україно-угорська двомовна середня школа та гімназія.

У вівторок, 3 вересня, президент Володимир Зеленський заявив про відповідну подію, назвавши її важливим кроком у відносинах між Україною та Угорщиною.

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Школа в Будапешті для українців

За словами глави держави, в освітньому закладі – уже близько 400 українських дітей. Школа важлива як і для української меншини в Угорщині, так і для переселенців з України.

Обов'язково після закінчення навчання я повернусь (ймовірно, в Україну – 24 Канал),

– каже юнак, що навчається у відповідній школі в Будапешті.

Президент подякував всій команді, шо працювала заради цього результату, а також – всім учителям та суспільним лідерам, які, як констатував Зеленський, допомагають оберігати українське.

Перша україно-угорська школа в Будапешті: дивіться відео, яке поширив президент

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Згадаємо, що цьогоріч навчальний рік у певних навчальних закладах на території України розпочався в ще в серпні. Міністерство освіти та науки рекомендувало університетам розпочати навчання раніше, щоб забезпечити довші канікули взимку, коли можливі проблеми зі світлом та опаленням.