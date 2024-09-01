У частині шкіл напередодні, 1 вересня, відбудуться святкові лінійки з нагоди початку нового навчального року. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як не зіпсувати свято суржиком.

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Як правильно українською розповісти про День знань

У вісімдесят першій добірці підкажемо вам, як без помилок розповісти про відзначення 1 вересня. Зокрема, підкажемо, які суржикові слова ви можете вживати та чути, та допоможемо їх замінити правильними відповідниками.

День знаній – День знань;

сентябрь – вересень;

учьоба – навчання;

учбовий заклад – заклад освіти;

Так, школярі святкують День знань 1 вересня, а повертаються на навчання до свого закладу освіти наступного дня.

займатися – навчатися;

учебний год – навчальний рік;

отримувати освіту – здобувати освіту;

Навчатимуться/здобуватимуть нові знання офіційно аж до 30 вересня 2025 року – саме тоді закінчиться цей навчальний рік.

празнік – свято;

учителя – учителі;

ученикі – учні;

бувші ученики – колишні учні;

родітєлі – батьки;

На свято прийдуть учні, вчителі, батьки та навіть колишні учні.

вітати, поздоровляти;

Вони вітатимуть/поздоровлятимуть учнів з початком нового навчального року та дякуватимуть українським захисникам за те, що ті боронять нашу державу від ворога.