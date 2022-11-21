Відключення світла вносить корективи: у Києві змінюють час навчання у школах
Джерело:КМДА
Відключення світла в Україні через ракетний терор Росії значно впливає на зміни в навчанні дітей. Чергові нововведення запроваджують у школах Києва.
У КМДА розповіли, як очно вчитимуться школярі в умовах відключення світла. Зміни запроваджують вже через тиждень.
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Як вчитимуться школярі у Києві
З 28 листопада офлайн-навчання триватиме у світловий проміжок дня – із 09:00 до 16:00 години. Для дітей початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.
Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов'язкове,
– уточнив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
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Скільки дітей вчиться у школах Києва та коли у них канікули
- Після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулись 111,5 тисячі школярів із майже 236,4 тисячі дітей, які перебувають у Києві.
- ️Зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня.
- У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення. Учителі матимуть змогу піти за бажанням в оплачувану відпустку.