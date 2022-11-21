Відключення світла вносить корективи: у Києві змінюють час навчання у школах

Відключення світла в Україні через ракетний терор Росії значно впливає на зміни в навчанні дітей. Чергові нововведення запроваджують у школах Києва.

У КМДА розповіли, як очно вчитимуться школярі в умовах відключення світла. Зміни запроваджують вже через тиждень.

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Як вчитимуться школярі у Києві

З 28 листопада офлайн-навчання триватиме у світловий проміжок дня – із 09:00 до 16:00 години. Для дітей початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов'язкове,

– уточнив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Скільки дітей вчиться у школах Києва та коли у них канікули