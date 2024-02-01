У МОН повідомили, чи ліквідують коледжі в Україні

В Україні мають намір модернізувати систему вищої освіти. Так, Міносвіти планує приєднати окремі слабші виші до сильніших.

А от коледжі у нашій державі ніхто не ліквідовуватиме. Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі онлайн-зустрічі з представниками ГО "Прогресильні".

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Чи ліквідують коледжі в Україні

Посадовець каже: ці заклади освіти дуже потрібні для відбудови країни. Особливо ті коледжі, які мають стосунок до будівельної, інженерної та інших важливих галузей.

Винницький при цьому зазначив, що посадовці думають над тим, чи повинні фахові коледжі бути в структурі університетів, які перебувають на державному бюджеті.

Попит на фахову освіту великий. На сьогодні оприлюднено проєкт про передумови модернізації закладів вищої освіти, який передбачає інституційне відділення фахової передвищої і професійно-технічної освіти від вищої. Так, як це існує у світі. Це дві окремі сфери,

– заявив Винницький.

Заступник міністра також пояснив, що є різні рівні освіти. Зокрема, п'ятий стосується передвищої, а шостий, сьомий і восьмий – вищої. За його словами, ці ступені інституційно окремі.

Раніше ми також писали про те, чи мають студенти вишів та учні училищ право на відстрочку від мобілізації.