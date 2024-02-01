Також є окремі періоди між етапами навчання, коли студентів можуть забрати війська. Кого саме і коли, читайте далі.

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Кого зі студентів не мобілізовують

Наразі право на відстрочку від служби в армії мають:

  • студенти ПТУ та училищ;
  • студенти вишів;
  • асистенти-стажери;
  • аспіранти і докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах.

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Кого зі студентів можуть забрати до війська

Все ж мобілізувати можуть тих студентів, які закінчили бакалаврат і вступають на магістратуру. У цей період вони офіційно не здобувають освіту. Тому й втрачають право на відстрочку.