Также есть отдельные периоды между этапами обучения, когда студентов могут забрать в армию. Кого именно и когда, читайте дальше.
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Кого из студентов не мобилизуют
Сейчас право на отсрочку от службы в армии имеют:
- студенты ПТУ и училищ;
- студенты вузов;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах.
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Кого из студентов могут забрать в армию
Все же мобилизовать могут тех студентов, которые закончили бакалавриат и поступают на магистратуру. В этот период они официально не получают образование. Поэтому и теряют право на отсрочку.
- Мы писали уже, кому из студентов после принятия законопроекта предоставят право на отсрочку.
- Также сообщали, будут ли иметь право на отсрочку преподаватели, аспиранты и докторанты.
- Рада рассмотрит документ в ближайшее время.