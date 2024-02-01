А вот колледжи в нашем государстве никто не будет ликвидировать. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире онлайн-встречи с представителями ОО "Прогрессивные".

Смотрите также Образование за рубежом: где найти украинскую школу мечты в Польше

Ликвидируют ли колледжи в Украине

Чиновник говорит: эти учебные заведения очень нужны для восстановления страны. Особенно те колледжи, которые имеют отношение к строительной, инженерной и других важных отраслей.

Винницкий при этом отметил, что чиновники думают над тем, должны ли профессиональные колледжи быть в структуре университетов, которые находятся на государственном бюджете.

Спрос на профессиональное образование большой. На сегодня обнародован проект о предпосылках модернизации высших учебных заведений, который предусматривает институциональное отделение профессионального предвысшего и профессионально-технического образования от высшего. Так, как это существует в мире. Это две отдельные сферы,

– заявил Винницкий.

Заместитель министра также объяснил, что есть разные уровни образования. В частности, пятый касается предвысшего, а шестой, седьмой и восьмой – высшего. По его словам, эти степени институционально отдельные.

Ранее мы также писали о том, имеют ли студенты вузов и учащиеся училищ право на отсрочку от мобилизации.