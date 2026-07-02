У цих країнах ЄС діти найчастіше кидають школу

Юнаки та юнки у Європі дедалі рідше кидають навчання у школі та професійну підготовку. Однак на ці рішення можуть впливати географічне положення та перспективи працевлаштування у країні.

Так, торік 9,1% осіб віком 18 – 24 років у ЄС кинули школу і не пішли далі навчатися, пише Euronews. Найменше таких було у Хорватії – лише 2,1%. Найбільше – у Румунії – 15,5%.

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Чому молодь кидає навчання

Хлопці здебільшого частіше передчасно кидають освіту та профпідготовку. Однак тенденція є і серед дівчат.

Раніше у ЄС вирішили знизити рівень тих, хто рано залишає школу. До 2030 року планували, що частка таких людей серед молоді скоротиться до менш ніж 9%. 17 країн ЄС уже досягли цього показника. Зокрема вдалось Хорватії, Греції та Ірландії. А от проблемним це питання досі є у Румунії, Німеччині та Іспанії.

Бажання здобувати освіту також залежить від місця проживання молоді. Найнижчий показник того, що молодь рано кидала навчання, торік був у містах. Румунія, Болгарія та Данія зареєстрували найвищу частку молоді у віці від 18 до 24 років, яка проживає в сільській місцевості та не йде вчитися після отримання базової середньої освіти.

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Як це впливає на працевлаштування

За даними дослідження, ті, хто рано кидає навчання, можуть стикнутися із труднощами під час пошуку роботи. Торік 46,2% таких осіб працевлаштувалися. Решта не знайшли роботу або не шукали її.

Торік лише Нідерланди, Мальта, Швеція, Кіпр, Португалія, Іспанія, Данія, Німеччина та Латвія повідомили, що 50% або більше осіб, які рано залишили навчання, були працевлаштовані.

У більшості країн особи, які рано залишили навчання, переважно не мали роботи. Найвищу частку безробітних серед цієї категорії зафіксували в Литві (86,4%), Словаччині (77,9%), Болгарії (76,7%) та Хорватії (76,2%).