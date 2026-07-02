Так, в прошлом году 9,1 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в ЕС бросили школу и не продолжили обучение, пишет Euronews. Меньше всего таких было в Хорватии – всего 2,1 %. Больше всего – в Румынии – 15,5%.

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Почему молодежь бросает учебу

Мальчики, как правило, чаще преждевременно бросают школу и профессиональную подготовку. Однако такая тенденция наблюдается и среди девочек.

Ранее в ЕС приняли решение снизить долю тех, кто рано покидает школу. К 2030 году планировалось, что доля таких людей среди молодежи сократится до менее чем 9%. 17 стран ЕС уже достигли этого показателя. В частности, это удалось Хорватии, Греции и Ирландии. А вот в Румынии, Германии и Испании этот вопрос по-прежнему остается проблемным.

Желание получать образование также зависит от места проживания молодежи. Самый низкий показатель досрочного прекращения обучения в прошлом году был зафиксирован в городах. Румыния, Болгария и Дания зарегистрировали наибольшую долю молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, проживающей в сельской местности и не продолжающей обучение после получения базового среднего образования.

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Как это влияет на трудоустройство

По данным исследования, те, кто рано бросает учебу, могут столкнуться с трудностями при поиске работы. В прошлом году 46,2% таких людей устроились на работу. Остальные не нашли работу или не искали ее.

В прошлом году только Нидерланды, Мальта, Швеция, Кипр, Португалия, Испания, Дания, Германия и Латвия сообщили, что 50% или более лиц, рано бросивших учебу, были трудоустроены.

В большинстве стран лица, рано прекратившие обучение, в основном не имели работы. Самую высокую долю безработных среди этой категории зафиксировали в Литве (86,4%), Словакии (77,9%), Болгарии (76,7%) и Хорватии (76,2%).