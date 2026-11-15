15 листопада, 22:26
"Зібрати найкращих з найкращих": для вступу на цю спеціальність KSE шукала учасників олімпіад
У межах цьогорічної вступної кампанії на бакалаврат у Київську школу економіки зарахували 517 вступників. Ще 304 – на магістратуру.
Загалом лави вишу поповнив 821 вступник. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у столичному закладі освіти.
На які спеціальності зарахували найменше вступників
У київському виші також уточнили, на які спеціальності у межах цієї вступної кампанії зарахували найменше вступників. При цьому у Київській школі економіки повідомили, чому так відбувається та на яку саме спеціальність відбирали найсильніших студентів.
Спеціальності з найменшим набором
|Спеціальність
|Зараховано Бакалаврат / Магістратура)
|Заяв
|Чому так
|Чи відповідає ринку праці
|G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка (Мікро- та наноелектроніка)
|9 (– / 9)
|15
|У КШЕ мікроелектроніку викладають разом з ETH Zürich, і студенти вчаться розробляти власні чипи. 20 грантових місць фінансують Мінцифри, КШЕ та ETH Zürich, а відбір через фаховий іспит формує невелику сильну групу.
|За даними DOU, на одну hardware-вакансію припадає лише 3,5 відгуки. За даними «Фокусу», фахівцям з електроніки та радіотехніки в оборонній промисловості пропонують 60 – 100 тисяч гривень.
|G21 Біотехнології та біоінженерія (Біоінформатика та аналіз біомедичних даних)
|14 (– / 14)
|19
|КШЕ дає змогу здобути міжнародну освіту з біоінформатики, не виїжджаючи з України: програма побудована за міжнародною рамкою компетенцій ISCB, у консультативній раді – співзасновники Bioconductor і мови R. Навчання відбувається переважно англійською.
|Випускники можуть працювати у фармацевтичних компаніях, міжнародних дослідницьких центрах, організаціях на кшталт ВООЗ і біотех-стартапах, а також продовжити навчання на PhD за кордоном.
|E7 Математика (Фізична математика, Математика)
|18 (13 / 5)
|80
|КШЕ зібрала сильну міжнародну математичну спільноту: на програмах «Фізична математика» і «Математика» викладають Simons Professors і запрошені дослідники з різних країн, на кампусі працює Міжнародний центр математики в Україні (ICMU), а магістранти можуть отримати стипендію імені Юлії Здановської – 25 000 гривень на місяць.
|Математична підготовка – основа штучного інтелекту й аналітики: за даними МОН, прикладний ШІ – серед найдефіцитніших технічних напрямів.
|D3 Менеджмент (Урбаністика та повоєнна відбудова, Бізнес-адміністрування (MBA))
|21 (– / 21)
|60
|КШЕ пропонує програми для тих, хто вже працює: вечірню магістратуру «Урбаністика та повоєнна відбудова» та MBA бізнес-школи КШЕ англійською. У групах – по 20–25 осіб. З вересня 2026 року бізнес-школу КШЕ очолює Юлія Свириденко (за даними Forbes Україна).
|Відбудова міст і громад потребує управлінців: випускники урбаністики працюють із місцевою владою, донорами та громадами. За даними Work.ua, project-менеджерам пропонують у середньому 49 тисяч гривень, а зарплати за рік зросли на 15%.
|G11 Машинобудування (Інжиніринг інноваційного виробництва)
|21 (21 / –)
|69
|Набір на бакалаврат, створений КШЕ разом із Fire Point, свідомо обмежили, щоб зібрати найкращих з найкращих: команда шукала учасників олімпіад у профільних ліцеях, а вступники проходили співбесіду та внутрішні іспити з математики й фізики, розроблені фахівцями Fire Point. У результаті 15 із 21 студента вступили з балом понад 190. Усі отримали академічні гранти, компанія оплачує навчання, проживання й харчування та виплачує стипендію 800 євро на місяць, а з другого курсу студенти працюють над реальними інженерними задачами на підприємстві (за даними DOU).
|За даними МОН, механічний дизайн – серед чотирьох найдефіцитніших інженерних напрямів. За даними «Фокусу», інженерам-конструкторам в оборонній промисловості пропонують 80–120 тисяч гривень.
Раніше ми розповідали, на які спеціальності зарахували найбільше вступників у KSE.