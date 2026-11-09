Навчання англійською, подвійний диплом: ці спеціальності найпопулярніші серед вступників у KSE

Вступна кампанія 2026 / фото KSE
Цьогоріч на бакалаврат у Київську школу економіки зарахували 517 вступника. Ще 304 – на магістратуру.
Загалом – 821 вступника. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у виші.
На які спеціальності зарахували найбільше вступників у KSE
У столичному виші також уточнили, які спеціальності цьогоріч стали найпопулярнішими серед вступників. Також повідомили, чому саме їх обирають та яка ситуація на ринку праці.
Ключові спеціальності набору 2026
|Спеціальність
|Зараховано (Бакалаврат / Магістратура)
|Заяв
|Чому популярні
|Чи відповідає ринку праці
|C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (Бізнес-економіка, Економіка і великі дані, Економіка бізнесу та фінансів, Економічний аналіз)
|249 (197 / 52)
|1 037
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На програмах «Бізнес-економіка», «Економіка і великі дані» та «Економіка бізнесу та фінансів», «Економічний аналіз» можна отримати подвійний диплом КШЕ та University of Houston (США).
Навчання триває переважно англійською з другого курсу бакалаврату. Магістратура повністю англомовна.
Сюди вступають найсильніші абітурієнти: середній конкурсний бал зарахованих – 174,1, найвищий серед ЗВО із понад 100 зарахованими.
|За даними Work.ua, відкрито 564 вакансії економіста, а зарплати за рік зросли на 20%. Випускники «Економіки і великих даних» працюють також як data scientist і бізнес-аналітики – програма дає Python, R, SQL та аналіз великих даних.
|D4 Публічне управління та адміністрування (Публічна політика та врядування)
|76 (– / 76)
|180
|КШЕ пропонує магістратуру з публічної політики, орієнтовану на глобальний контекст і європейські стандарти: двомовне навчання, стажування в міжнародних організаціях та аналітичних центрах, викладачі – відомі держслужбовці: Ірина Совсун, Оксана Сироїд, Олексій Соболєв.
|Випускники будують кар’єру в міжнародних організаціях, аналітичних центрах, бізнесі (GR, CSR) та держсекторі. Лише на державній службі, за даними НАДС, відкрито 30 628 вакантних посад (II кв. 2026).
|G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Безпілотні літальні апарати)
|63 (– / 63)
|106
|У КШЕ студенти магістратури з БпЛА проходять повний цикл розробки дрона – від проєктування до робочого прототипу – у власних конструкторській і виробничій лабораторіях. Найкращі працюють на виробництвах партнерських оборонних компаній, а свій проєкт можуть подати до стартап-студії КШЕ.
|Оборонні технології: за даними DOU, у вересні 2026 року відкрито рекордні 1 395 вакансій DefTech. За даними «Фокусу», інженерам-конструкторам в оборонній промисловості пропонують 80–120 тисяч гривень.
|F2 Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія)
|53 (53 / –)
|212
|«Програмна інженерія» в КШЕ поєднує код із бізнес-навичками: на вибір спеціалізації з геймдеву, корпоративних систем, цифрового бізнесу або ШІ. З другого курсу навчання двома мовами, випускники KSE працюють на міжнародному рівні та беруть участь у проєктах світового масштабу.
|За даними DOU, найбільше можливостей в ІТ сьогодні – у DefTech, кібербезпеці та hardware: там на одну вакансію припадає 3,5–9 відгуків, у 4–11 разів менше, ніж у середньому на ринку.
|G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Дельта Інженерія)
|48 (48 / –)
|168
|Delta Engineering – інженерний бакалаврат КШЕ, створений у партнерстві з американським Olin College of Engineering: командні прикладні проєкти, а після двох років базової підготовки – вибір спеціалізації: електроніка, робототехніка або прикладна механіка (за даними DOU). Сюди йдуть вступники з найвищими балами: середній конкурсний бал – 173,9, найвищий серед ЗВО за цією спеціальністю.
|За даними МОН, понад 74% технологічних компаній відчувають гострий дефіцит фахівців, а найгостріше бракує інженерів з електроніки, комунікаційних систем, механічного дизайну та прикладного ШІ. Програма готує фахівців саме з електроніки та механіки.
Ми також розповідали, яка найпопулярніша спеціальність у Київській політехніці.
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