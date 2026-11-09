Обучение на английском языке, двойной диплом: эти специальности самые популярные среди абитуриентов KSE

По программам "Бизнес-экономика", "Экономика и большие данные", "Экономика бизнеса и финансов" и "Экономический анализ" можно получить двойной диплом КШЕ и University of Houston (США).

Обучение ведется преимущественно на английском языке со второго курса бакалавриата. Магистратура полностью англоязычная.

Сюда поступают самые сильные абитуриенты: средний конкурсный балл зачисленных – 174,1, самый высокий среди вузов с более чем 100 зачисленными.