Обучение на английском языке, двойной диплом: эти специальности самые популярные среди абитуриентов KSE

Вступительная кампания 2026 года / фото KSE
В этом году на бакалавриат в Киевскую школу экономики зачислили 517 абитуриентов. Еще 304 – на магистратуру.
Всего – 821 абитуриент. Об этом 24 Каналу эксклюзивно сообщили в вузе.
На какие специальности зачислили больше всего абитуриентов в KSE
В столичном вузе также уточнили, какие специальности в этом году стали самыми популярными среди абитуриентов. Кроме того, сообщили, почему именно их выбирают и какова ситуация на рынке труда.
Ключевые специальности набора 2026 года
|Специальность
|Зачислено (бакалавриат / магистратура)
|Заявок
|Почему популярны
|Соответствуют ли рынку труда
|C1 Экономика и международные экономические отношения (Бизнес-экономика, Экономика и большие данные, Экономика бизнеса и финансов, Экономический анализ)
|249 (197 / 52)
|1 037
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По программам "Бизнес-экономика", "Экономика и большие данные", "Экономика бизнеса и финансов" и "Экономический анализ" можно получить двойной диплом КШЕ и University of Houston (США).
Обучение ведется преимущественно на английском языке со второго курса бакалавриата. Магистратура полностью англоязычная.
Сюда поступают самые сильные абитуриенты: средний конкурсный балл зачисленных – 174,1, самый высокий среди вузов с более чем 100 зачисленными.
|По данным Work.ua, открыто 564 вакансии экономиста, а годовые зарплаты выросли на 20%. Выпускники программы "Экономика и большие данные" работают также в качестве data scientist и бизнес-аналитиков – программа включает изучение Python, R, SQL и анализа больших данных.
|D4 Государственное управление и администрирование (Государственная политика и управление)
|76 (– / 76)
|180
|КШЕ предлагает магистратуру по публичной политике, ориентированную на глобальный контекст и европейские стандарты: двуязычное обучение, стажировки в международных организациях и аналитических центрах, преподаватели – известные госслужащие: Ирина Совсун, Оксана Сироид, Алексей Соболев.
|Выпускники строят карьеру в международных организациях, аналитических центрах, бизнесе (GR, CSR) и государственном секторе. Только на государственной службе, по данным НАДС, открыто 30 628 вакантных должностей (II кв. 2026 г.).
|G12 Авиационная и ракетно-космическая техника (Беспилотные летательные аппараты)
|63 (– / 63)
|106
|В КШЕ студенты магистратуры по БПЛА проходят полный цикл разработки дрона – от проектирования до рабочего прототипа – в собственных конструкторской и производственной лабораториях. Лучшие из них работают на производствах партнерских оборонных компаний, а свой проект могут подать в стартап-студию КШЕ.
|Оборонные технологии: по данным DOU, в сентябре 2026 года было открыто рекордное количество вакансий DefTech – 1 395. По данным "Фокуса", инженерам-конструкторам в оборонной промышленности предлагают 80–120 тысяч гривен.
|F2 Инженерия программного обеспечения (Программная инженерия)
|53 (53 / –)
|212
|"Программная инженерия" в КШЕ сочетает программирование с бизнес-навыками: на выбор предлагаются специализации по геймдеву, корпоративным системам, цифровому бизнесу или ИИ. Со второго курса обучение ведется на двух языках, выпускники KSE работают на международном уровне и участвуют в проектах мирового масштаба.
|По данным DOU, больше всего возможностей в ИТ сегодня – в DefTech, кибербезопасности и hardware: там на одну вакансию приходится 3,5–9 откликов, что в 4–11 раз меньше, чем в среднем на рынке.
|G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (Дельта Инженерия)
|48 (48 / –)
|168
|Delta Engineering – инженерный бакалавриат КШЕ, созданный в партнерстве с американским Olin College of Engineering: командные прикладные проекты, а после двух лет базовой подготовки – выбор специализации: электроника, робототехника или прикладная механика (по данным DOU). Сюда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами: средний конкурсный балл – 173,9, самый высокий среди вузов по этой специальности.
|По данным МОН, более 74% технологических компаний испытывают острый дефицит специалистов, а наиболее остро ощущается нехватка инженеров в области электроники, коммуникационных систем, механического дизайна и прикладного ИИ. Программа готовит специалистов именно в области электроники и механики.
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