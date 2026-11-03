"Бесспорный лидер по стране": какая специальность самая популярная в Киевской политехнике

Adv

В прошлом году их было почти 27,5 тысячи. Об этом 24 Каналу эксклюзивно сообщили в КПИ имени Игоря Сикорского по итогам вступительной кампании 2026 года.

Какая специальность самая популярная в вузе

В вузе уточнили, что из 39 192 заявлений – 37% или 14 601 – на специальности отрасли F – "Информационные технологии".

По специальности F2 "Инженерия программного обеспечения" КПИ – бесспорный лидер по стране: примерно каждое шестое заявление на эту специальность абитуриенты подали именно в Киевскую политехнику. И это уже несколько лет подряд самая популярная специальность в КПИ– сообщили в вузе.

И уточнили, что в прошлом году на эту специальность подали 3 773 заявления.

Основная причина – большой спрос на ИТ-специалистов нового поколения. Рынок ИТ преобразился благодаря технологиям ИИ, и нужны специалисты, которые создают именно такие технологии. При этом ряд образовательных программ по телекоммуникациям, материаловедению и т. д. также включают ИИ-компонент. Это так называемые межотраслевые образовательные программы, по окончании которых студент получает сразу две специальности– добавили в вузе.

На какие специальности вырос спрос

Что интересно, специальность (G12) "Авиационная и ракетно-космическая техника" получила 988 заявлений от абитуриентов. Из них на бюджет – 653. Она входит в 15 самых популярных в КПИ. В целом в прошлом году более 40% всех абитуриентов, поступивших на специальность "Авиационная и ракетно-космическая техника", поступили именно в КПИ.

Также увеличилось количество заявок на специальность (G7) "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" и (G5) "Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника", сообщают в вузе.

Факторы здесь довольно очевидны: это очень востребованные специальности в настоящее время, специалистов критически не хватает. Также у абитуриентов есть большие шансы поступить на бюджет: КПИ по этим специальностям имеет 382 и 430 мест соответственно– уточнили в вузе.

Также в вуз поступило более 300 заявок от участников боевых действий. В вузе отмечают, что это, пожалуй, самый высокий показатель по стране. Большинство из этих заявок – на инженерные специальности.

География зачисленных в КПИ на бакалавриат / инфографика вуза

Ранее мы рассказывали, в какой киевский университет абитуриенты подали наибольшее количество заявок среди всех вузов столицы.