"Беззаперечний лідер у країні": яка найпопулярніша спеціальність у Київській політехніці

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Торік було майже 27,5 тисячі. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у КПІ імені Ігоря Сікорського за підсумками вступної кампанії 2026 року.

Яка найпопулярніша спеціальність у виші

У виші уточнили, що з 39 192 заяв – 37% або 14 601 – на спеціальності галузі F – "Інформаційні технології".

За спеціальністю F2 "Інженерія програмного забезпечення" КПІ – беззаперечний лідер у країні: приблизно кожну шосту заяву на цю спеціальність абітурієнти подали саме у Київську політехніку. І це вже кілька років поспіль найпопулярніша спеціальність у КПІ– розповіли у ЗВО.

І уточнили, що торік на цю спеціальність подали 3 773 заяви.

Основна причина – великий попит на ІТ-фахівців нового покоління. Ринок ІТ трансформувався завдяки технологіям ШІ, і потрібні фахівці, які створюють саме такі технології. При цьому низка освітніх програм з телекому, матеріалознавства тощо також має ШІ-компонент. Це так звані міжгалузеві освітні програми, після завершення яких студент отримує одразу дві спеціальності– додали у виші.

На які спеціальності зріс попит

Що цікаво, спеціальність (G12) "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" отримала 988 заяв від абітурієнтів. З них на бюджет – 653. Вона входить у 15 найпопулярніших у КПІ. Загалом торік понад 40% усіх вступників на спеціальність "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" вступили саме до КПІ.

Так само збільшилася кількість заявок на спеціальність (G7) "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" та (G5) "Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка", кажуть у виші.

Фактори тут доволі очевидні: це дуже потрібні спеціальності зараз, фахівців критично не вистачає. Також абітурієнти мають великий шанс вступити на бюджет: КПІ за цими спеціальностями має 382 та 430 місць відповідно– уточнили у виші.

Також у виш надійшло понад 300 заявок від учасників бойових дій. У ЗВО кажуть, що цей показник чи не найвищий у країні. Більшість з цих заявок – на інженерні спеціальності.

Географія зарахованих до КПІ на бакалаврат / інфографіка вишу

Раніше ми розповідали, у який університет Києва вступники подали найбільше заяв серед усіх вишів у столиці.