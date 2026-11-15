"Зібрати найкращих з найкращих": для вступу на цю спеціальність KSE шукала учасників олімпіад

Спеціальність Зараховано Бакалаврат / Магістратура) Заяв Чому так Чи відповідає ринку праці

G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка (Мікро- та наноелектроніка) 9 (– / 9) 15 У КШЕ мікроелектроніку викладають разом з ETH Zürich, і студенти вчаться розробляти власні чипи. 20 грантових місць фінансують Мінцифри, КШЕ та ETH Zürich, а відбір через фаховий іспит формує невелику сильну групу. За даними DOU, на одну hardware-вакансію припадає лише 3,5 відгуки. За даними «Фокусу», фахівцям з електроніки та радіотехніки в оборонній промисловості пропонують 60 – 100 тисяч гривень.

G21 Біотехнології та біоінженерія (Біоінформатика та аналіз біомедичних даних) 14 (– / 14) 19 КШЕ дає змогу здобути міжнародну освіту з біоінформатики, не виїжджаючи з України: програма побудована за міжнародною рамкою компетенцій ISCB, у консультативній раді – співзасновники Bioconductor і мови R. Навчання відбувається переважно англійською. Випускники можуть працювати у фармацевтичних компаніях, міжнародних дослідницьких центрах, організаціях на кшталт ВООЗ і біотех-стартапах, а також продовжити навчання на PhD за кордоном.

E7 Математика (Фізична математика, Математика) 18 (13 / 5) 80 КШЕ зібрала сильну міжнародну математичну спільноту: на програмах «Фізична математика» і «Математика» викладають Simons Professors і запрошені дослідники з різних країн, на кампусі працює Міжнародний центр математики в Україні (ICMU), а магістранти можуть отримати стипендію імені Юлії Здановської – 25 000 гривень на місяць. Математична підготовка – основа штучного інтелекту й аналітики: за даними МОН, прикладний ШІ – серед найдефіцитніших технічних напрямів.

D3 Менеджмент (Урбаністика та повоєнна відбудова, Бізнес-адміністрування (MBA)) 21 (– / 21) 60 КШЕ пропонує програми для тих, хто вже працює: вечірню магістратуру «Урбаністика та повоєнна відбудова» та MBA бізнес-школи КШЕ англійською. У групах – по 20–25 осіб. З вересня 2026 року бізнес-школу КШЕ очолює Юлія Свириденко (за даними Forbes Україна). Відбудова міст і громад потребує управлінців: випускники урбаністики працюють із місцевою владою, донорами та громадами. За даними Work.ua, project-менеджерам пропонують у середньому 49 тисяч гривень, а зарплати за рік зросли на 15%.