"Собрать лучших из лучших": для поступления на эту специальность KSE искала участников олимпиад

Вступительная кампания 2026 года / фото вуза

В рамках вступительной кампании этого года на бакалавриат в Киевскую школу экономики зачислили 517 абитуриентов. Еще 304 – на магистратуру.

Adv Всего в вуз поступили 821 абитуриент. Об этом 24 Каналу эксклюзивно сообщили в столичном учебном заведении. На какие специальности зачислили меньше всего абитуриентов В киевском вузе также уточнили, на какие специальности в рамках этой вступительной кампании зачислили меньше всего абитуриентов. При этом в Киевской школе экономики сообщили, почему так происходит и на какую именно специальность отбирали самых сильных студентов. Специальности с наименьшим набором Специальность Зачислено (бакалавриат / магистратура) Заявок Почему так Соответствует ли рынку труда G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника (Микро- и наноэлектроника) 9 (– / 9) 15 В КШЕ микроэлектронику преподают совместно с ETH Zürich, и студенты учатся разрабатывать собственные чипы. 20 грантовых мест финансируются Минцифрой, КШЕ и ETH Zürich, а отбор посредством квалификационного экзамена формирует небольшую сильную группу. По данным DOU, на одну вакансию в сфере аппаратного обеспечения приходится всего 3,5 отклика. По данным "Фокуса", специалистам по электронике и радиотехнике в оборонной промышленности предлагают 60–100 тысяч гривен. G21 Биотехнологии и биоинженерия (Биоинформатика и анализ биомедицинских данных) 14 (– / 14) 19 КШЕ позволяет получить международное образование в области биоинформатики, не выезжая из Украины: программа построена в соответствии с международной рамкой компетенций ISCB, в Раде – соучредители Bioconductor и языка R. Обучение ведется преимущественно на английском языке. Выпускники могут работать в фармацевтических компаниях, международных исследовательских центрах, организациях типа ВОЗ и биотех-стартапах, а также продолжить обучение в аспирантуре за рубежом. E7 Математика (Физическая математика, Математика) 18 (13 / 5) 80 КШЕ собрала сильное международное математическое сообщество: на программах "Физическая математика" и "Математика" преподают Simons Professors и приглашенные исследователи из разных стран, на кампусе работает Международный центр математики в Украине (ICMU), а магистранты могут получить стипендию имени Юлии Здановской – 25 000 гривен в месяц. Математическая подготовка – основа искусственного интеллекта и аналитики: по данным МОН, прикладной ИИ – одно из самых востребованных технических направлений. D3 Менеджмент (Урбанистика и послевоенное восстановление, Бизнес-администрирование (MBA)) 21 (– / 21) 60 КШЕ предлагает программы для тех, кто уже работает: вечернюю магистратуру "Урбанистика и послевоенное восстановление" и MBA бизнес-школы КШЕ на английском языке. В группах – по 20–25 человек. С сентября 2026 года бизнес-школу КШЕ возглавляет Юлия Свириденко (по данным Forbes Украина). Восстановление городов и общин требует управленцев: выпускники урбанистики работают с местными властями, донорами и общинами. По данным Work.ua, проект-менеджерам предлагают в среднем 49 тысяч гривен, а зарплаты за год выросли на 15%. G11 Машиностроение (Инжиниринг инновационного производства) 21 (21 / –) 69 Набор на бакалавриат, созданный КШЕ совместно с Fire Point, сознательно ограничили, чтобы собрать лучших из лучших: команда искала участников олимпиад в профильных лицеях, а абитуриенты проходили собеседование и внутренние экзамены по математике и физике, разработанные специалистами Fire Point. В результате 15 из 21 студента поступили с баллом свыше 190. Все получили академические гранты, компания оплачивает обучение, проживание и питание, а также выплачивает стипендию в размере 800 евро в месяц; со второго курса студенты работают над реальными инженерными задачами на предприятии (по данным DOU). По данным МОН, механический дизайн входит в число четырех самых востребованных инженерных направлений. По данным "Фокуса", инженерам-конструкторам в оборонной промышленности предлагают 80–120 тысяч гривен. Ранее мы рассказывали, на какие специальности зачислили больше всего абитуриентов в KSE.

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