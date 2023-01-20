Школярі в одному з облцентрів відтепер під час навчання ходитимуть на прогулянки

У львівських школах запроваджують щоденні прогулянки для учнів. Однак нововведення стосуватиметься лише молодших класів.

Керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк розповів, що прогулянки відбуватимуться у навчальний час. При цьому за будь-якої погоди.

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У львівських школах запроваджують прогулянки для учнів

Так, у школах міста Лева запроваджують та реалізовуватимуть проєкт "Гайда на прогулянку". Тож учні молодших класів місцевих шкіл відтепер щодня ходитимуть на вулицю на прогулянку. При цьому незалежно від погодних умов.

За кордоном так роблять. Ми легко можемо це втілили і в наших навчальних закладах,

– наголосив Закалюк.

Відтак місцева влада проситиме очільників шкіл підтримати цю ідею. Розклад уроків при цьому у кожному навчальному закладі можуть підкоригувати. Батьків натомість просять давати дітям до школи парасольки, теплий одяг, взуття.

Також очільник управління освіти ЛМР додав, що у другому семестрі змін у навчанні школярів не передбачено. За його словами, школи мають укриття, а проблем із опаленням немає.

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