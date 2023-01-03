Вартість харчування у навчальних закладах Чернігова зросла з 2 січня. В Івано-Франківську – з 1 січня, пише "Суспільне".

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У Чернігові зросла вартість харчування для дітей

Очільник управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура каже: ціни на харчування у закладах освіти підвищили через здорожчання продуктів.

Відтак батькам доведеться платити за харчування дитини у садку від 41 до 52 гривень – залежно від вікової групи.

Так, за рішенням виконкому міськради, вартість харчування у садочках Чернігова зросте ще на 10% під час оздоровчого періоду. Він триватиме з 1 червня по 21 серпня.

У школах за харчування треба буде викласти:

сніданок: для 1 – 4 класів – до 41 гривні, для 5 – 11 класів – до 43 гривень;

обід та підвечірок: для учнів 1 – 4 класів – до 43 гривень.

У пришкільних таборах під час оздоровчого періоду доведеться заплатити за харчування дитини до 90 гривень на день.

У Чернігівській спеціальній школі № 1 та Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 учні платитимуть до 51 гривень.

При цьому діти-пільговики платитимуть за харчування менше – 50% його вартості.

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У Франківську також здорожчало харчування у закладах освіти

З 1 січня також зросло харчування у дитсадках, школах та профтехучилищах Івано-Франківська. Востаннє ці ціни змінювали у 2020 році.

У середньому вартість харчування зросте на 20 гривень у день в школах і на 14 гривень – у дитсадках. В останніх батьки платитимуть лише 70% від вартості обіду.

Розмір плати становитиме від 39 до 65 гривень у день – залежно від віку дитини та виду закладу освіти.

Вартість харчування для учнів 1 – 11 класів становитиме:

6 – 11 років — 60 гривень у день;

11 – 14 років — 65 гривень у день;

14 – 18 років — 70 гривень у день.

За харчування у профучилищі треба буде заплатити 70 гривень у день.