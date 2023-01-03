Стоимость питания в учебных заведениях Чернигова выросла со 2 января. В Ивано-Франковске – с 1 января, пишет "Общественное".
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В Чернигове выросла стоимость питания для детей
Глава управления образования Черниговского горсовета Василий Билогура говорит: цены на питание в учебных заведениях повысили из-за подорожания продуктов.
Следовательно родителям придется платить за питание ребенка в садике от 41 до 52 гривен – в зависимости от возрастной группы.
Так, по решению исполкома горсовета стоимость питания в садах Чернигова вырастет еще на 10% во время оздоровительного периода. Он продлится с 1 июня по 21 августа.
В школах за питание нужно будет выложить:
- завтрак: для 1 – 4 классов – до 41 гривны, для 5 – 11 классов – до 43 гривен;
- обед и вечер: для учеников 1 – 4 классов – до 43 гривен.
В пришкольных лагерях в период оздоровительного периода придется заплатить за питание ребенка до 90 гривен в день.
В Черниговской специальной школе №1 и Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 учащиеся будут платить до 51 гривен.
При этом дети-льготники будут платить за питание меньше – 50% его стоимости.
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Во Франковске также подорожало питание в учебных заведениях
С 1 января также выросло питание в детсадах, школах и профтехучилищах Ивано-Франковска. В последний раз эти цены меняли в 2020 году.
В среднем стоимость питания вырастет на 20 гривен в день в школах и на 14 гривен – в детсадах. В последних родители будут платить только 70% стоимости обеда.
Размер платы будет составлять от 39 до 65 гривен в день – в зависимости от возраста ребенка и вида учебного заведения.
Стоимость питания для учеников 1 – 11 классов составит:
- 6 – 11 лет – 60 гривен в день;
- 11 – 14 лет – 65 гривен в день;
- 14 – 18 лет – 70 гривен в день.
За питание в профучилище нужно будет заплатить 70 гривен в день.