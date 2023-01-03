Семейная и детская психологи Светлана Ройз поделились секретами нескучного отдыха для учеников. При этом подготовила перечень идей.

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Интересные идеи для школьников на зимние каникулы

Потому психологиня советует ученикам составить список идей и устроить себе праздничный квест. В частности:

  • создать праздничную подборку музыки, мультфильмов и фильмов;
  • ежедневно читать зимнюю историю;
  • помочь одиноким соседям;
  • когда падает снег, изучать следы животных;
  • пускать мыльные пузыри;
  • выкладывать на снегу узоры;
  • рисовать шагами разные предметы;
  • организовать зимний пикник;
  • делать снежных ангелов;
  • играть в снежки;
  • создавать разноцветные ледяные шары;
  • сделать "зимний чай" с корицей и мандариновыми корочками;
  • смастерить кормушку для птиц;
  • изготовить новогоднюю игрушку;
  • нарисовать листовки и передать воинам на передовую;
  • украсить бумажными снежинками дом или подъезд.

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Как спланировать зимние каникулы

Светлана Ройз говорит также советует не забывать о таких правилах:

  • на праздники ученики должны иметь время для себя – игры, общение, прогулки, развлечения с семьей;
  • во время зимних каникул ребенок должен распределить время на физическую активность, чтение и просмотр фильмов, игры с друзьями.