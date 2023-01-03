Семейная и детская психологи Светлана Ройз поделились секретами нескучного отдыха для учеников. При этом подготовила перечень идей.

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Интересные идеи для школьников на зимние каникулы

Потому психологиня советует ученикам составить список идей и устроить себе праздничный квест. В частности:

создать праздничную подборку музыки, мультфильмов и фильмов;

ежедневно читать зимнюю историю;

помочь одиноким соседям;

когда падает снег, изучать следы животных;

пускать мыльные пузыри;

выкладывать на снегу узоры;

рисовать шагами разные предметы;

организовать зимний пикник;

делать снежных ангелов;

играть в снежки;

создавать разноцветные ледяные шары;

сделать "зимний чай" с корицей и мандариновыми корочками;

смастерить кормушку для птиц;

изготовить новогоднюю игрушку;

нарисовать листовки и передать воинам на передовую;

украсить бумажными снежинками дом или подъезд.

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Как спланировать зимние каникулы

Светлана Ройз говорит также советует не забывать о таких правилах: