Семейная и детская психологи Светлана Ройз поделились секретами нескучного отдыха для учеников. При этом подготовила перечень идей.
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Интересные идеи для школьников на зимние каникулы
Потому психологиня советует ученикам составить список идей и устроить себе праздничный квест. В частности:
- создать праздничную подборку музыки, мультфильмов и фильмов;
- ежедневно читать зимнюю историю;
- помочь одиноким соседям;
- когда падает снег, изучать следы животных;
- пускать мыльные пузыри;
- выкладывать на снегу узоры;
- рисовать шагами разные предметы;
- организовать зимний пикник;
- делать снежных ангелов;
- играть в снежки;
- создавать разноцветные ледяные шары;
- сделать "зимний чай" с корицей и мандариновыми корочками;
- смастерить кормушку для птиц;
- изготовить новогоднюю игрушку;
- нарисовать листовки и передать воинам на передовую;
- украсить бумажными снежинками дом или подъезд.
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Как спланировать зимние каникулы
Светлана Ройз говорит также советует не забывать о таких правилах:
- на праздники ученики должны иметь время для себя – игры, общение, прогулки, развлечения с семьей;
- во время зимних каникул ребенок должен распределить время на физическую активность, чтение и просмотр фильмов, игры с друзьями.