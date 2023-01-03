Сімейна й дитяча психологиня Світлана Ройз поділилися секретами ненудного відпочинку для учнів. При цьому підготувала список ідей.
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Цікаві ідеї для школярів на зимові канікули
Відтак психологиня радить учням скласти список ідей і влаштувати собі святковий квест. Зокрема:
- створити святкову підбірку музики, мультфільмів та фільмів;
- щоденно читати зимову історію;
- допомогти одиноким сусідам;
- коли падає сніг, вивчати сліди тварин;
- пускати мильні бульбашки;
- викладати на снігу візерунки;
- малювати кроками різні предмети;
- організувати зимовий пікнік;
- робити снігових ангелів;
- грати в сніжки;
- створювати різнобарвні крижані кулі;
- зробити "зимовий чай" із корицею та мандариновими скоринками;
- змайструвати годівницю для птахів;
- виготовити новорічну іграшку;
- намалювати листівки і передати воїнам на передову;
- прикрасити паперовими сніжинками будинок чи під'їзд.
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Як спланувати зимові канікули
Світлана Ройз каже також радить не забувати про такі правила:
- на свята учні мають мати час для себе – на ігри, спілкування, прогулянки, розваги зі сім'єю;
- під час зимових канікул дитина має розподілити час на фізичну активність, читання та перегляд фільмів, ігри з друзями.