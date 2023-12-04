Готуватимуть до школи: скільки дітей і як відвідуватимуть метросадок у Харкові

У харківському метро облаштують дитячий садок. Там зможуть здобувати освіту пів тисячі дітей старшого дошкільного віку.

Вони відвідуватимуть навчальний заклад на вихідних, коли у метрошколі не буде уроків. Дітей готуватимуть до 1 класу, зазначила очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко.

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Як працюватиме метросадок у Харкові

Так, садок у метро працюватиме у суботу і, якщо виникне потреба та будуть охочі, й у неділю. У будні дні у приміщенні навчаються школярі.

Ми можемо в суботу організувати підготовку до школи. Це стосується, підкреслюю, не дитячого садочка, а саме тих діточок, які 1 вересня підуть до школи,

– заявила Деменко.

Працюватиме метросадок у дві зміни: з 10:00 до 12:00 і з 14:00 до 16:00. У мерії кажуть, що двох годин для перебування там дітей достатньо.

Цією освітою мають намір охопити 16 класів. Але кількість можуть і збільшити.

Якщо в нас буде 16 класних кімнат, то ми матимемо 32 групи, у кожній не більш ніж 15 дітей,

– додала чиновниця.

Дошкільні групи закріплять за садками. За кожну групу відповідатиме директор садка.

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Скільки дітей ходитиме у метросадок

У Харкові перебуває близько 3 тисяч дітей дошкільного віку. У мерії кажуть: чим більше дітей соціалізують, тим краще. Вже є 400 охочих. Деменко переконана, що цю цифру можна збільшити до 500.

Дітей у метросадку не годуватимуть. Батькам повинні привозити дітей самостійно.

Зауважимо, що дітей вчитимуть на п'яти станціях метро: "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників", "Тракторний завод". Заняття стартують вже 6 січня 2024 року.