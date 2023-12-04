Будівельні роботи планують завершити в січні 2024 року. Деталі в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Коли у Харкові добудують підземну школу

Терехов повідомив, що на сьогодні у метрошколі вже здобуває освіту очно понад 2,1 тисячі учнів. У вересні, коли лише розпочала робота ця школа, там навчалося 800 дітей. Тож зараз можливості підземки майже вичерпані.

Попит дуже великий, але можливості метрополітену, на жаль, обмежені. Тому ми розпочали будівництво справжньої школи під землею. Розраховуємо, що в січні школу вже побудуємо,

– наголосив Терехов.

Також, за словами чиновника, у місті триває інвентаризація протирадіаційних укриттів, які будували ще за радянських часів. Зараз розробляють проєктно-кошторисну документацію, аби сховища відповідали сучасним вимогам.

Ми облаштовуємо протирадіаційні укриття для мешканців Харкова,

– додав мер міста.

Нагадаємо, Ігор Терехов також повідомив, що мерія також готує документацію та підбирає нові земельні ділянки для будівництва нових підземних шкіл у місті.