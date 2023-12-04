Строительные работы планируется завершить в январе 2024 года. Детали в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Когда в Харькове достроят подземную школу

Терехов сообщил, что на сегодняшний день в метрошколе уже получает образование очно более 2,1 тысячи учеников. В сентябре, когда только начала работу эта школа, там обучалось 800 детей. Сейчас возможности подземки почти исчерпаны.

Спрос очень велик, но возможности метрополитена, к сожалению, ограничены. Поэтому мы приступили к строительству настоящей школы под землей. Рассчитываем, что в январе школу уже построим,

– подчеркнул Терехов.

Также, по словам чиновника, в городе продолжается инвентаризация противорадиационных укрытий, которые строились еще в советское время. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию, чтобы хранилища отвечали современным требованиям.

Мы обустраиваем противорадиационные укрытия для жителей Харькова,

– добавил мэр города.

Напомним, Игорь Терехов также сообщил, что мэрия также готовит документацию и подбирает новые земельные участки для строительства подземных школ в городе.