Раніше очільник міста Ігор Терехов заявляв, що облаштувати садок у метро доволі важко. Зауважимо, у підземці раніше облаштували школу.
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У Харкові запрацює дитсадок у метро
Рішення про облаштування дитсадка у підземці погодив виконавчий комітет Харківської міськради.
Навчатимуться у метро діти старшого дошкільного віку. Їхнє короткотривале перебування у цьому дитсадку стане можливим з 6 січня 2024 року.
Дитсадок працюватиме на таких станціях метро:
- "Університет";
- "Перемога";
- "Академіка Павлова";
- "Метробудівників";
- Тракторний завод".
У Харкові будують підземну школу
- У Харкові вже діє школа у метро.
- Там навчаються понад 2,1 тисячі учнів.
- Також у місті будують підземну школу, аби діти могли вчитися очно у час війни.
- Її будівництво мають завершити у січні 2024 року.
- У цьому навчальному закладі зможуть здобувати освіту у дві зміни близько 900 дітей.
- Мер Харкова Ігор Терехов також заявив, що на будівництві однієї підземної школи влада міста не зупиниться.