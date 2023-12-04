Раніше очільник міста Ігор Терехов заявляв, що облаштувати садок у метро доволі важко. Зауважимо, у підземці раніше облаштували школу.

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У Харкові запрацює дитсадок у метро

Рішення про облаштування дитсадка у підземці погодив виконавчий комітет Харківської міськради.

Навчатимуться у метро діти старшого дошкільного віку. Їхнє короткотривале перебування у цьому дитсадку стане можливим з 6 січня 2024 року.

Дитсадок працюватиме на таких станціях метро:

  • "Університет";
  • "Перемога";
  • "Академіка Павлова";
  • "Метробудівників";
  • Тракторний завод".

У Харкові будують підземну школу

  • У Харкові вже діє школа у метро.
  • Там навчаються понад 2,1 тисячі учнів.
  • Також у місті будують підземну школу, аби діти могли вчитися очно у час війни.
  • Її будівництво мають завершити у січні 2024 року.
  • У цьому навчальному закладі зможуть здобувати освіту у дві зміни близько 900 дітей.
  • Мер Харкова Ігор Терехов також заявив, що на будівництві однієї підземної школи влада міста не зупиниться.