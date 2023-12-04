Ранее глава города Игорь Терехов заявлял, что обустроить садик в метро довольно сложно. Заметим, что в подземке раньше обустроили школу.

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В Харькове заработает садик в метро

Решение об обустройстве детского садика в подземке согласовал исполнительный комитет Харьковского горсовета.

Будут обучаться в метро дети старшего дошкольного возраста. Их кратковременное пребывание в этом детском саду станет возможным с 6 января 2024 года.

Садик будет работать на таких станциях метро:

"Университет";

"Победа";

"Академика Павлова";

"Метростроителей";

Тракторный завод».

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В Харькове строят подземную школу