Метрошколу Харкова у новому навчальному році розширять

У метрошколі Харкова планують дати можливість здобувати освіту більшій кількості учнів. Тому у метро шукають приміщення для того, щоб розширити навчальний заклад.

У новому навчальному році в школі у підземці бажають вчитися вже близько 2400 дітей. Про це повідомила очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко.

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Метрошколу у Харкові розширять

Чиновниця каже, що попит величезний. Зараз у метрошколі навчається 2215 дітей.

На новий рік маємо близько 2400 охочих – на майже 200 дітей більше, ніж навчається зараз,

– повідомила Деменко.

І додала, що попит на навчання у метросадку також є, тому вже відкрили набір на наступний рік. З трьох тисяч дітей, які перебувають у Харкові та йтимуть до першого класу, 780 навчаються в садочку в метро.

Тобто 25% з усіх "шестирічок" по суботах і неділях відвідують метросадок,

– розповіла очільниця міського департаменту освіти Харкова.

Вона вважає, що важливіше не вміння читати й писати, цього навчать і батьки.

Діти дуже розумні: і англійську знають, і рахують, читають, пишуть. Для нас важлива соціалізація, психофізіологічна готовність до навчання в школі, важливо навчити працювати в колективі, спілкуватися,

– переконана Деменко.

За її словами, очно і дистанційно в харківських школах навчаються 108 тисяч школярів, понад половина з них перебуває у місті. Відтоку школярів із Харкова не спостерігають.

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