Метрошколу Харкова у новому навчальному році розширять
Джерело:Суспільне
У метрошколі Харкова планують дати можливість здобувати освіту більшій кількості учнів. Тому у метро шукають приміщення для того, щоб розширити навчальний заклад.
У новому навчальному році в школі у підземці бажають вчитися вже близько 2400 дітей. Про це повідомила очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко.
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Метрошколу у Харкові розширять
Чиновниця каже, що попит величезний. Зараз у метрошколі навчається 2215 дітей.
На новий рік маємо близько 2400 охочих – на майже 200 дітей більше, ніж навчається зараз,
– повідомила Деменко.
І додала, що попит на навчання у метросадку також є, тому вже відкрили набір на наступний рік. З трьох тисяч дітей, які перебувають у Харкові та йтимуть до першого класу, 780 навчаються в садочку в метро.
Тобто 25% з усіх "шестирічок" по суботах і неділях відвідують метросадок,
– розповіла очільниця міського департаменту освіти Харкова.
Вона вважає, що важливіше не вміння читати й писати, цього навчать і батьки.
Діти дуже розумні: і англійську знають, і рахують, читають, пишуть. Для нас важлива соціалізація, психофізіологічна готовність до навчання в школі, важливо навчити працювати в колективі, спілкуватися,
– переконана Деменко.
За її словами, очно і дистанційно в харківських школах навчаються 108 тисяч школярів, понад половина з них перебуває у місті. Відтоку школярів із Харкова не спостерігають.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
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