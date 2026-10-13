Закон про навчання мовами нацменшин: що зміниться для шкіл та учнів в Україні

Учора Верховна Рада схвалила закон щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин. Документ гарантує дітям із нацменшин та корінних народів нашої держави, мови яких є офіційними мовами ЄС, право здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.

Раніше Освітній комітет ВРУ рекомендував ухвалити його за основу та в цілому, адже документ пов'язаний із виконанням євроінтеграційних зобов'язань України. За законопроєкт №16119 проголосували 266 нардепів, інформує "Судово-юридична газета".

Які зміни відбудуться у школах

Закон не змінює статус української мови як державної, водночас розширює можливості використання мов нацменшин та корінних народів у закладах освіти. Відповідною мовою можна буде користуватися не лише під час освітнього процесу, а й під час перерв, батьківських зборів та в інших позанавчальних ситуаціях.

Право на навчання мовами нацменшин стосується насамперед тих мов, які є офіційними мовами Європейського Союзу.

Чи з'являться школи нацменшин в Україні

Однією з основних новацій стала можливість надавати школам спеціальний статус закладу освіти національної меншини або корінного народу. Його зможе отримати заклад, у якому понад половина учнів належать до відповідної нацменшини.

Якщо ж у звичайній школі буде хоча б один клас, у якому навчаються діти з національних меншин, для такого класу передбачатимуть додаткові мовні можливості. Зокрема, документи про освіту можна буде дублювати мовою відповідної національної меншини. Також передбачена можливість ведення окремої документації мовою нацменшини.

Що буде з НМТ

Зміни також стосуються проходження зовнішнього оцінювання учнів, які навчалися мовою корінного народу або нацменшини. Мовиться про можливість отримувати завдання у перекладі відповідною мовою та виконувати їх цією мовою, крім завдань із предметів мовно-літературної галузі.

Подібну можливість уже передбачали підзаконними нормативними актами, однак тепер відповідні гарантії закріплюють на рівні закону.

Чи обговорювали законопроєкт з представниками нацменшин

У парламенті раніше повідомляли, що законопроєкт став результатом кількарічної роботи та консультацій із представниками національних меншин. Окремі переговори тривали, зокрема, з Угорщиною.

Документ розглядають як один із законодавчих кроків України у межах виконання зобов'язань, пов'язаних із процесом вступу до Європейського Союзу. Офіційна картка законопроєкту №16119 містить висновки профільних парламентських комітетів.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос раніше заявила, що після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про освіту для України та Молдови вже наступного тижня можуть відкрити два переговорні кластери.