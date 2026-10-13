Закон про навчання мовами нацменшин: що зміниться для шкіл та учнів в Україні
Учора Верховна Рада схвалила закон щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин. Документ гарантує дітям із нацменшин та корінних народів нашої держави, мови яких є офіційними мовами ЄС, право здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.
Раніше Освітній комітет ВРУ рекомендував ухвалити його за основу та в цілому, адже документ пов'язаний із виконанням євроінтеграційних зобов'язань України. За законопроєкт №16119 проголосували 266 нардепів, інформує "Судово-юридична газета".
Які зміни відбудуться у школах
Закон не змінює статус української мови як державної, водночас розширює можливості використання мов нацменшин та корінних народів у закладах освіти. Відповідною мовою можна буде користуватися не лише під час освітнього процесу, а й під час перерв, батьківських зборів та в інших позанавчальних ситуаціях.
Право на навчання мовами нацменшин стосується насамперед тих мов, які є офіційними мовами Європейського Союзу.
Чи з'являться школи нацменшин в Україні
Однією з основних новацій стала можливість надавати школам спеціальний статус закладу освіти національної меншини або корінного народу. Його зможе отримати заклад, у якому понад половина учнів належать до відповідної нацменшини.
Якщо ж у звичайній школі буде хоча б один клас, у якому навчаються діти з національних меншин, для такого класу передбачатимуть додаткові мовні можливості. Зокрема, документи про освіту можна буде дублювати мовою відповідної національної меншини. Також передбачена можливість ведення окремої документації мовою нацменшини.
Що буде з НМТ
Зміни також стосуються проходження зовнішнього оцінювання учнів, які навчалися мовою корінного народу або нацменшини. Мовиться про можливість отримувати завдання у перекладі відповідною мовою та виконувати їх цією мовою, крім завдань із предметів мовно-літературної галузі.
Подібну можливість уже передбачали підзаконними нормативними актами, однак тепер відповідні гарантії закріплюють на рівні закону.
Чи обговорювали законопроєкт з представниками нацменшин
У парламенті раніше повідомляли, що законопроєкт став результатом кількарічної роботи та консультацій із представниками національних меншин. Окремі переговори тривали, зокрема, з Угорщиною.
Документ розглядають як один із законодавчих кроків України у межах виконання зобов'язань, пов'язаних із процесом вступу до Європейського Союзу. Офіційна картка законопроєкту №16119 містить висновки профільних парламентських комітетів.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос раніше заявила, що після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про освіту для України та Молдови вже наступного тижня можуть відкрити два переговорні кластери.
Раніше 24 Канал інформував, що в Україні забезпечили навчання мовами нацменшин.