Викладають російську: чи вивчають діти-біженці українську мову у німецьких школах

Мати 11-річного школяра з України – Лілія Старченко – розповіла, як триває навчання у німецьких школах. Також повідомила про те, чи вивчають у місцевих навчальних закладах українську мову.https://24tv.ua/admin/news/newsProfileAdmin!show.do?objectId=2240405

Про навчання у школах Німеччини пані Лілія знає чимало не з чужих вуст. Її син здобуває освіту у 6 класі школи у місті Ноймаркт (Баварія).

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Чи вивчають українську мову у німецьких школах

11 – річний Андрій та його мати переїхали до Німеччини через війну у березні 2022 року. Спочатку хлопець вчився у класі з українськими дітьми. Там вони посилено вивчали німецьку мову. У вересні школяр перевівся у клас із німецькими ровесниками. Українську мову, літературу чи історію нашої країни не викладали у жодній з двох шкіл.

За словами пані Лілії, багато українських батьків-біженців бояться, що оцінки з німецьких шкіл їхнім дітям після повернення в Україну не зарахують у рідній школі. Відтак учні вчаться паралельно у двох школах – закордонній та українській.

При цьому дітям, як синові пані Лілії щастить, якщо українські вчителі проводять консультації з української мови онлайн із біженцями. Адже здебільшого діти отримують від вчителів лише завдання з української школи. Однак таке навчання на дві школи є доволі важким для українських дітей, які через війну перебувають за кордоном.

Вітальні класи для українців у школах Німеччини

Ще одна українка, Світлана, мешкає із сином у Саксонії-Ангальт. Там учень відвідує третій клас місцевого навчального закладу. Вона повідомила, що у деяких початкових школах створили окремо вітальні класи для українців. До того ж там викладають українські вчителі. Відтак діти з України мають можливість вчити рідну мову.

А от мати шестикласниці, яка проживає в Саксонії анонімно розповіла, що в одній із місцевих шкіл українським дітям викладають також і російську мову.

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