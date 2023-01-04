Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що на початок січня 2023 року за кордоном перебуває близько 500 тисяч українських школярів. При цьому станом на 1 вересня 2022 року таких було 488 тисяч.
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Скільки українських школярів перебуває за кордоном
Шкарлет розповів, що перший семестр навчального року в Україні закінчили 4 мільйони учнів.
Однак багато школярів на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях. Ще близько 500 тисяч – за кордоном.
За словами очільника МОН, ані батьки, ані діти не хочуть залишати навчання в закладах освіти України. Тож їм надають таку можливість.
У нас є міжнародна українська школа, яка дозволяє за місцем перебування за кордоном навчатися в асинхронному режимі",
– додав Шкарлет.
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Які навички опанували українські школярі за кордоном
На сьогодні у 14 країнах світу понад 2 тисячі учнів 6 – 11 класів завершили навчання та здобули навички з:
- фінансової та комп'ютерної грамотності;
- емоційного інтелекту;
- ефективної комунікації;
- креативного мислення;
- лідерства;
- стресостійкості;
- гнучкості в ухваленні рішень.
Також учні набули вмінь свідомо визначити професію мрії та будувати власну траєкторію подальшого навчання і кар'єри.