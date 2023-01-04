Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что на начало января 2023 года за границей находится около 500 тысяч украинских школьников. При этом на 1 сентября 2022 года таких было 488 тысяч.

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Сколько украинских школьников находится за границей

Шкарлетт рассказал, что первый семестр учебного года в Украине закончили 4 миллиона учеников.

Однако многие школьники сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Еще около 500 тысяч – за границей.

По словам главы МОН, ни родители, ни дети не хотят оставлять обучение в учебных заведениях Украины. Так что им предоставляют такую возможность.

У нас есть международная украинская школа, которая позволяет по месту нахождения за границей учиться в асинхронном режиме",

– добавил Шкарлетт.

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Какие навыки овладели украинские школьники за границей

На сегодняшний день в 14 странах мира более 2 тысяч учеников 6 – 11 классов завершили обучение и получили навыки:

финансовой и компьютерной грамотности;

эмоционального интеллекта;

эффективной коммуникации;

креативное мышление;

лидерства;

стрессоустойчивость;

гибкости в принятии решений

Также ученики приобрели умение сознательно определить профессию мечты и строить собственную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.