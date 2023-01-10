Українка Наталка Шаманова через війну з двома дітьми через війну опинилася у Польщі. Вона розповіла, як її син-першокласник і донька-четвертокласниця вчаться очно у польській школі і паралельно – в українській на сімейній формі.

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Як вчаться діти-біженці у школах Польщі

Система освіти в Польщі схожа з українською. У країні є чимало адаптаційних класів для українців, але не всі їх обирають.

Іноземці, які вчаться у польських класах, мають шість годин додаткових уроків польської мови. Через кілька місяців вони вже спілкуються мовою цієї країни. Якщо кілька українців здобувають освіту в одному класі, то польську мову вивчають повільніше через свій маленький гурт.

Підручники та друковані зошити забезпечує школа. Навчання стартує о 7.30. Діти мають 5 – 6 уроків і короткі перерви по 5, 10, 20 хвилин.

У молодшій школі відсутній розклад уроків. Щодня учні старших класів мають урок фізкультури. У школах працює психолог та логопед.

У перші місяці навчання дітям з України може навчання давати доволі важко. Адже польські вчителі висувають до всіх однакові вимоги. Та українські діти можуть у деяких школах використовувати онлайн-перекладач. До слова, їхні польські ровесники не мають права користуватися гаджетами під час уроків.

Конфліктні моменти

У старшій школі польські та українські учні можуть дискутувати щодо Волинської трагедії, операції "Вісла" та інших складних моментів спільної історії. Новина про падіння ракет у Пшеводуві 22 листопада також потребувала обговорення через шквал емоцій.

Що важливо: атмосфера у класі залежить того, чи вміє вчитель пояснити важливість порозуміння.

Батьки зі школою, до слова, спілкуються за допомогою системи електронного журналу та особистого кабінету. Система оцінювання – за 6 – бальною шкалою. Оцінки – інформація конфіденційна.

Інтеграція мови й літератури

Окрім того, що діти відвідують польську школу, вони паралельно вчаться ще в українській з-за кордону. А це доволі складно, адже список предметів і програми в Польщі й Україні мають чимало спільного. При цьому діти мають вчити ще й українську мову, літературу та історію України, аби складати іспити у рідній школі.



Як українські діти вчаться у школах Польщі / фото Наталки Шаманової

Натомість у Польщі – один інтегрований курс польської мови. На ньому діти вивчають твори польських та зарубіжних письменників, виконують письмові вправи з граматики, пишуть есе тощо.

Однак українка наголошує: зв'язок із рідною школою для українських дітей – спосіб залишитись українцями.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: