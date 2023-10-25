У Запоріжжі батьків учнів запитують, чи погоджуються вони, аби їхні діти не переривали онлайн-навчання під час повітряних тривог. Натомість батьки кажуть про небезпеку.

У МОН рекомендували під час повітряної тривоги переривати освітній процес та прямувати в укриття. Це стосується навчання у межах різних форм навчання – очної, змішаної чи дистанційної.

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Чи повинні вчителі продовжувати урок під час повітряної тривоги

Заступник очільника МОН Андрій Сташків зазначив: проводити уроки під час тривог, якщо учні та вчителі не перебувають у безпечних місцях, – неприпустимо.

Хіба що дитина під час уроків перебуває в укритті, наприклад, у себе в будинку, і звідти доєднується до онлайн-занять,

– додав посадовець.

Але дитина не повинна сидіти за комп’ютером під час повітряної тривоги тільки через те, що школа вирішила не переривати уроки, додав Сташків.

І заявив, що у МОН мають намір чіткіше прописати алгоритми дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Оновлення базуватиметься на тому, що під час повітряних тривог вчителі та учні мають перебувати у безпечних місцях, зокрема, укриттях.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

У Службі освітнього омбудсмена також наголосили, що у разі оголошення повітряної тривоги першочерговою є безпека учасників освітнього процесу.

Зауважимо, Яна Яковенко із Запорізького району розповіла у Facebook, що школа пропонує, аби діти вирішували самі, чи залишатися на онлайн-уроці під час повітряної тривоги, чи йти в безпечне місце, а пропущений матеріал опрацьовувати згодом самостійно.