В МОН рекомендовали во время воздушной тревоги прерывать образовательный процесс и направляться в укрытие. Это касается обучения в рамках разных форм обучения – очной, смешанной или дистанционной.

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Должны ли учителя продолжать урок во время воздушной тревоги

Заместитель главы МОН Андрей Сташкив отметил: проводить уроки во время тревог, если ученики и учителя не находятся в безопасных местах, – недопустимо.

Разве что ребенок на уроках находится в укрытии, например, у себя в доме, и оттуда присоединяется к онлайн-занятиям,

– добавил чиновник.

Но ребенок не должен сидеть за компьютером во время воздушной тревоги только потому, что школа решила не прерывать уроки, добавил Сташкив.

И заявил, что в МОН намерены более четко прописать алгоритмы дистанционного обучения в условиях военного положения. Обновление будет основываться на том, что во время воздушных тревог учителя и учащиеся должны находиться в безопасных местах, в частности, укрытиях.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

В Службе образовательного омбудсмена также подчеркнули, что в случае объявления воздушной тревоги первоочередной является безопасность участников образовательного процесса.

Заметим, Яна Яковенко из Запорожского района рассказала в Facebook, что школа предлагает, чтобы дети решали сами, оставаться ли на онлайн-уроке во время воздушной тревоги, идти ли в безопасное место, а пропущенный материал прорабатывать впоследствии самостоятельно.