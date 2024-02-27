На Херсонщині в окремих школах планують відновити очне навчання

27 лютого 2024, 18:10
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Джерело:

Мост

У Херсонській області частина дітей може знову переступити поріг школи. Влада регіону хоче відновити очне навчання в 11 школах.

По це заявив заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко. І уточнив, що такий формат навчання має бути доступний станом на 1 вересня. 

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В окремих школах на Херсонщині відновлять офлайн-навчання

Самойленко каже: станом на початок нового навчального року на Херсонщині зможуть відновити очне навчання не більше ніж в 11 навчальних закладах.

Він додав, що процес відновлення та дообладнання шкіл триватиме і після 1 вересня.

Освіта на Херсонщині зараз перебуває суто в онлайн-форматі,
– уточнив чиновник.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Що відомо про відновлення очного навчання на Херсонщині

  • На початку 2024 року рада професійної освіти при Херсонській ОВА запропонувала відновити офлайн-навчання у школах в окремих  громадах області.
  • Тоді мовилось про відновлення такого формату здобуття освіти за умов дотримання заходів безпеки у населених пунктах, які віддаленні від фронту на понад 40 кілометрів.
  • Ці наміри підтвердив і начальник ОВА Олександр Прокудін.
Автор: Марія Волошин