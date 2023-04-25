"Треба вирішувати негайно": Лісовий назвав найбільші "травми" української освіти

Очільник МОН України Оксен Лісовий назвав найбільші "травми" української освіти. Це зупинка реформи Нової української школи, стан вищої освіти і невідповідність освіти ринку праці.

Глава МОН при цьому зазначив, що намагається дивитися на освіту одночасно очима батька і очима умовної молодої людини. Оцінює ситуацію як клієнт освітньої послуги, а аналізує як міністр.

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Так, зараз потрібно вирішити проблему із облаштуванням укриттів і отримати на це фінансування, каже міністр. Також, за його словами, проблемою є емоційне виснаження вчителів чи підліткова самотність.

Навчання в онлайні протягом тривалого часу позбавляє підлітків живого спілкування, ми ризикуємо отримати покоління молоді, яка не соціалізувалася. Наше завдання – якомога швидше повернути дітей до шкіл там, де дозволяє безпекова ситуація,

– зауважив міністр.

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Також міністр зауважив, що офлайн-навчання впливає і на економіку: якщо школа працює у місті чи селі, то батьки залишаються там і розвивають громаду. Так, хороша школа є важливим чинником розвитку регіонів. Тому термінове облаштування безпечних умов у закладах освіти так важливе.

Загалом же план на перші два місяці – сформувати візію, стратегію і дизайн-проєкти змін у галузях дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти, а також у позашкіллі й науці. Презентуємо їх суспільству вже найближчим часом,

– сказав Лісовий.

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