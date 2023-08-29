Вчителі отримали рекомендації щодо викладання предметів та курсів
Джерело:osvita.ua
Інститут педагогіки надав методичні рекомендації вчителям щодо викладання предметів у школах під час воєнного стану. Рекомендації стосуються також інтегрованих курсів.
Методичний порадник містить рекомендації щодо вивчення предметів та курсів у 2023/24 навчальному році. Зокрема, орієнтовне календарно-тематичне планування та поради щодо адаптивного тестування.
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Вчителі отримали рекомендації щодо викладання
Посібник висвітлює і орієнтири міжнародних та неурядових організацій щодо забезпечення неперервності освіти в умовах війни та питання організації дистанційного навчання в Україні.
Окрім того, там ви можете знайти інноваційні зміни в організації освітнього процесу у зв'язку із реформою НУШ та умовами воєнного стану.
Посібник буде корисним вчителям під час підготовки до організації навчання у та професійної діяльності, реалізації інтегрованого підходу до вивчення різних предметів.
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Чи є стратегія повернення українських педагогів після війни
- Очільник МОН Оксен Лісовий описав ситуацію із поверненням українських вчителів з-за кордону так: "Насправді це біда".
- Все ж він виокремив позитивну динаміку: чимало українців повертається на Батьківщину.
- Однак він вважає, що навіть тих вчителів, які зараз перебувають за кордоном, треба включати до навчального процесу, аби вони не залишати свої колективи і працювали в тих школах, де здійснюється онлайн-навчання.