Методический советчик содержит рекомендации по изучению предметов и курсов в 2023/24 учебном году. В частности, ориентировочное календарно-тематическое планирование и советы по адаптивному тестированию.

Важно ВНО для учителей, обучение стоя без телефонов: все главные новации учебного года 2023–2024

Учителя получили рекомендации по преподаванию

Пособие освещает и ориентиры международных и неправительственных организаций по обеспечению непрерывности образования в условиях войны и организации дистанционного обучения в Украине.

Кроме того, там можно найти инновационные изменения в организации образовательного процесса в связи с реформой НУШ и условиями военного положения.

Пособие будет полезным учителям при подготовке к организации обучения и профессиональной деятельности, реализации интегрированного подхода к изучению различных предметов.

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Есть ли стратегия возвращения украинских педагогов после войны

  • Глава МОН Оксен Лисовой описал ситуацию с возвращением украинских учителей из-за границы так: "На самом деле это беда".
  • Все же он выделил положительную динамику: многие украинцы возвращаются на Родину.
  • Однако он считает, что даже тех учителей, которые сейчас находятся за границей, нужно включать в учебный процесс, чтобы они не покидали свои коллективы и работали в школах, где осуществляется онлайн-обучение.