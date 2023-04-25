Зеленський зробив заяву про повернення учнів до очного навчання

Глава Української держави Володимир Зеленський підтримує повернення учнв до офлайн-навчання. При цьому каже, що це буде викликом для країни.

Про це президент сказав під час зустрічі зі студентами в університеті "Житомирська політехніка". Він додав, що сфера освіти протягом останніх років стикнулася з низкою викликів. Найсерйознішим стала війна.

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Зеленський розповів, чи варто повертати учнів до шкіл

За словами президента, за часів пандемії коронавірусу український освітній простір зміг пристосуватися до викликів.

"Освіта – важливий соціальний простір. Люди повинні мати контакт між собою. Онлайн-освіта почалася з ковідом, і зараз бачимо крутий цифровий прогрес у нашій державі,

– сказав Зеленський.

Він вважає, що цифровізація допомогла освіті в часи пандемії й дала змогу адаптуватися до умов війни. Онлайн-навчання – вимушений крок в умовах воєнного стану. Але діти мають ходити до школи, спілкуватися між собою та з учителями.

Тому цей момент – як повернутися до звичайного життя – і буде викликом. Тут будуть потрібні різні програми адаптації дітей до звичайного життя,

– вважає глава держави.

Чи можна і як врятувати школярів від надмірного навантаження та що дозволить покращити якість української освіти навіть у час війни, читайте у матеріалі 24 Каналу "Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки".