Зеленський зробив заяву про повернення учнів до очного навчання
Джерело:Delo.ua
Глава Української держави Володимир Зеленський підтримує повернення учнв до офлайн-навчання. При цьому каже, що це буде викликом для країни.
Про це президент сказав під час зустрічі зі студентами в університеті "Житомирська політехніка". Він додав, що сфера освіти протягом останніх років стикнулася з низкою викликів. Найсерйознішим стала війна.
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За словами президента, за часів пандемії коронавірусу український освітній простір зміг пристосуватися до викликів.
"Освіта – важливий соціальний простір. Люди повинні мати контакт між собою. Онлайн-освіта почалася з ковідом, і зараз бачимо крутий цифровий прогрес у нашій державі,
– сказав Зеленський.
Він вважає, що цифровізація допомогла освіті в часи пандемії й дала змогу адаптуватися до умов війни. Онлайн-навчання – вимушений крок в умовах воєнного стану. Але діти мають ходити до школи, спілкуватися між собою та з учителями.
Тому цей момент – як повернутися до звичайного життя – і буде викликом. Тут будуть потрібні різні програми адаптації дітей до звичайного життя,
– вважає глава держави.